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Kırşehir'de Bağ Evinden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:15
Kırşehir'de Bağ Evinden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de Bağ Evinden Hırsızlık Olayı

Kırşehir'de, Kındam Mahallesi'ndeki bir bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Detayları ve Şüphelinin Yakalanması

Bağ evinden kaynak makinesi, hilti, çeşitli eşyalar ve mazot çalındığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayının ardından motosikletle kaçan şüphelinin izini sürdü.

Şüphelinin Kimliği ve Tutuklanması

Yapılan araştırmalar sonucunda, D.A ismiyle tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, hakimlik tarafından tutuklandı.

Çalıntı Eşyaların Sahiplerine İadesi

Hırsızlık olayından çalınan malzemeler, sahibine iade edildi. Bununla birlikte, polis ekipleri bağ evleri sahiplerini güvenlik önlemleri almaları konusunda uyardı.

Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli...

Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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