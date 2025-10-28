Kırşehir'de Depoda 66 Koruma Altındaki Kuş Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın deposunda koruma altındaki kuşların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Arama ve Ele Geçirilen Türler

Polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan aramada toplam 66 kuş ele geçirildi. Bulunan türler şunlar: 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu, 1 sevda papağanı ve 1 şarkıcı papağan.

İdari ve Adli İşlem

Depo sahibi K.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Koruma ve Serbest Bırakma İşlemleri

Ekipler tarafından ispinoz kuşları doğaya salınırken, ele geçirilen papağanlar koruma altına alındı.

