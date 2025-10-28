Kırşehir'de Depoda 66 Koruma Altındaki Kuş Ele Geçirildi

Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki depoda 66 koruma altındaki kuş bulundu; papağanlar koruma altına alındı, ispinozlar doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 13:56
Kırşehir'de Depoda 66 Koruma Altındaki Kuş Ele Geçirildi

Kırşehir'de Depoda 66 Koruma Altındaki Kuş Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın deposunda koruma altındaki kuşların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Arama ve Ele Geçirilen Türler

Polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan aramada toplam 66 kuş ele geçirildi. Bulunan türler şunlar: 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu, 1 sevda papağanı ve 1 şarkıcı papağan.

İdari ve Adli İşlem

Depo sahibi K.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Koruma ve Serbest Bırakma İşlemleri

Ekipler tarafından ispinoz kuşları doğaya salınırken, ele geçirilen papağanlar koruma altına alındı.

Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen 66 kuş ele geçirildi.

Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen 66 kuş ele geçirildi.

Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen 66 kuş ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Acar'dan TSK Dayanışma Vakfı'na 12 Daire Bağış
2
Kars ve Iğdır'da Dağcılar Gökkuşağı Tepeleri'nde 'Cumhuriyet Yürüyüşü'
3
Faruk Acar: Filistin Özgürlük Ağacının Gölgesinde Yeniden Nefes Alacak
4
Balıkesir Depremi: 252 Kişiye Psikososyal Destek Sağlandı
5
Bergama'da Sağanak ve Sel: Metrekareye 137 kg, 30 Kişi Kurtarıldı
6
Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi
7
Bilecik Pazaryeri'nde Şiddetli Sağanak: Yollarda Su Birikintileri ve Moloz

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar