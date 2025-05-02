Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi

Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı

Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından düzenlenen “Depremle Birlikte Yaşam” konulu konferans, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Vali Demiryürek'ten Önemli Mesajlar

Konferansta konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, depremle yüzleşmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Yaşanılan coğrafyanın en sarsıcı gerçeği olan depremin çözümle bir parça olunması gerektiğini ifade eden Demiryürek, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat 2023 depremleri, birçok şehrimizde tarifsiz acılara neden olmuştur. O depremlerde sadece binalar değil, hayatlar yıkılmış; aileler, anılar ve hayaller enkaz altında kalmıştır. Biz o gün bir kez daha gördük ki önlem almadan geçen her gün, felaketin etkisini katbekat artırmaktadır. Bu nedenle, depremin ülkemizin gerçeği olduğunu unutmadan, hazırlıklarımızı her zaman yapmalı ve depremin hemen olabileceği gerçeği ile yüzleşmeliyiz."

AFAD Müdürü’nden Eğitim Vurgusu

İl AFAD Müdürü Uğur Olgun ise depreme karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, afet öncesinde bilinç, afet anında soğukkanlılık ve afet sonrasında dayanışmanın önemine dikkat çekti.

GEA Arama Kurtarma Ekibi Bilgilendirmesi

Konferansta konuşan GEA Arama Kurtarma Ekoloji İnsani Yardım Koordinatörü Umut Dinçşahin, 1994 yılında kurulan GEA'nın 1000’in üzerinde üyesi ve 5 bine yakın gönüllüsü ile faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Yurt dışında birçok faaliyete katıldıklarını ve felaketlerle mücadele ettiklerini anlatan Dinçşahin, GEA'nın afet anlarındaki müdahale süreçleri, gönüllülük esaslı yapısı ve afet bilinci konusundaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların İlgisi Yoğundu

Konferansa, resmi ve özel afetle mücadele kuruluşlarının yanı sıra, çok sayıda gönüllü kuruluş temsilcileri ve üyeleri ile öğrencilerin göstermiş olduğu yoğun ilgi dikkat çekti.

Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde “Depremle Birlikte Yaşam” konulu konferans gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde “Depremle Birlikte Yaşam” konulu konferans gerçekleştirildi.