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Kırşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 9 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılıkla suçlanan 9 zanlı tutuklandı, olayda ele geçirilenler ise dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 21:09
Kırşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 9 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kırşehir'de, "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı, adli süreç sonunda tutuklandı.

Yakalama ve Operasyon Süreci

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 3 ay önce belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.T, O.T, R.A, B.A, H.E, N.K, S.B, C.S. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda:

  • 2 ruhsatsız tabanca,
  • 221 tabanca fişeği,
  • 2 şarjör,
  • 6 milyon lira değerinde 15 senet ve senet fotokopisi,
  • 158 araç satış sözleşmesi,
  • Alacak verecek not defteri ve
  • 14 cep telefonu

ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 9 zanlı Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkartıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Suçlamalar ve Yöntemleri

Zanlıların, tefecilik faaliyetlerini gizlemek amacıyla galericilik yaparak organize hareket ettikleri, fahiş fiyatlarla vadeli araç alım satım işlemlerinde bedelinin çok üzerinde senetler imzalattıkları belirtildi. Ayrıca, ödeme sorunları yaşadıklarında bu kişilerden baskı, darp ve tehdit yoluyla senet tahsil ettikleri ve araçlarını gasbettiği tespit edildi. Bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri bildirildi.

Kırşehir'de "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları...

Kırşehir'de "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 milyon lira değerinde 15 senet ve senet fotokopisi, 158 araç satış sözleşmesi, alacak verecek yazılı not defteri ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

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