Kırşehir'de Ehliyetsiz Sürücünün Trajik Kazası: Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Mucur ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:43
Kırşehir'de Ehliyetsiz Sürücünün Trajik Kazası: Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Egzersiz Yaşı Küçük Sürücünün Hayatını Kaybettiği Kaza

Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, ehliyetsiz sürücü M.E.E. (17) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, tedavi sürecinde hayatını kaybetti.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde dün gerçekleşti. M.E.E., 34 EBU 224 plakalı otomobiliyle bir evin duvarına çarparak devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücüne ilk müdahale Mucur Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Akabinde, durumu kritik olan M.E.E., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu kaza, ehliyetsiz sürücülüğün getirebileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
3
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması
4
Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor
5
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
6
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı
7
ABD'nin Gazze'deki Soykırımda İsrail'e Verdiği Silahlar Gündemde

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!