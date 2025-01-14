Kırşehir'de Ehliyetsiz Sürücünün Trajik Kazası: Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Egzersiz Yaşı Küçük Sürücünün Hayatını Kaybettiği Kaza

Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, ehliyetsiz sürücü M.E.E. (17) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, tedavi sürecinde hayatını kaybetti.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde dün gerçekleşti. M.E.E., 34 EBU 224 plakalı otomobiliyle bir evin duvarına çarparak devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücüne ilk müdahale Mucur Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Akabinde, durumu kritik olan M.E.E., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu kaza, ehliyetsiz sürücülüğün getirebileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.