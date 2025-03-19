Kırşehir'de 'Emine' Adlı Yeni Böcek Türü Keşfedildi

Kırşehir'de keşfedilen yeni böcek türüne 'Emine' ismi verildi, bu tür bilime önemli katkılar sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:52
Kırşehir'de 'Emine' Adlı Yeni Böcek Türü Keşfedildi

Kırşehir'de Keşfedilen Yeni Böcek Türü: 'Emine'

Kırşehir'de literatüre kazandırılan yeni böcek türüne 'Emine' ismi verildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Erbey, Özbağ beldesine bağlı Çarıklı mevkisinde gerçekleştirdiği arazi çalışmaları sırasında bu yeni türü tespit etti.

Böcekten alınan örnekler ilk olarak KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Entomoloji Laboratuvarına getirildi. Ardından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel'e gönderildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda bu örneğin yeni bir böcek türü olduğu belirlendi.

Bilim Dünyasında Önemli Bir Katkı

Kırşehir'de toplanan örneklerle bu böceğin yeni tür olarak bilime kazandırılması, bölge ve dünya faunası açısından büyük bir öneme işaret ediyor. Erbey, AA muhabirine verdiği demeçte, "Türümüz, Pentastira eminei sp. nov." adını alarak Türk bilim insanı tarafından dünya biyoloji literatürüne yeni bir keşif sunulduğunu ifade etti.

Kıymetli bir katkı sağladıklarını belirten Erbey, "Ülkede benzer temsil edilen tür sayısı 6’ya çıktı. Bu böcek türü, delici ve emici ağız yapısına sahip. Bu yapı sayesinde tarımsal bitkilerde fiziksel hasarlar oluşabiliyor ve özellikle patates ve domates bitkilerinde patojenlerin bulaştırılmasında taşıyıcı olarak önemli rol oynuyor." dedi.

Erbey, bu türü tespit etmenin kendisi için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, ilimize ait biyoçeşitliliğin tespiti için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Kırşehir'de keşfedilerek literatüre giren yeni böcek türüne "Emine" ismi verildi.

Kırşehir'de keşfedilerek literatüre giren yeni böcek türüne "Emine" ismi verildi.

Kırşehir'de keşfedilerek literatüre giren yeni böcek türüne "Emine" ismi verildi.

Kırşehir'de keşfedilerek literatüre giren yeni böcek türüne "Emine" ismi verildi.

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