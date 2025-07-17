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Kırşehir'de Gölet Faciası: 16 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Kırşehir'de gölete giren 16 yaşındaki Irak uyruklu O.A.T'nin boğulma olayı, bölgedeki güvenlik ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 23:26
Kırşehir'de Gölet Faciası: 16 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Kırşehir'de Gölet Faciası

Kırşehir'de yaşanan üzücü bir olayda, 16 yaşındaki Irak uyruklu O.A.T, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gölete yüzmek için girdi.

Olayın Gelişimi

O.A.T, arkadaşlarıyla birlikte gölete girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yapılan çalışmalarda, O.A.T'nin cesedi göletten çıkarıldı. Ne yazık ki, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sonrasındaki Süreç

O.A.T'nin cesedi, gerekli otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk...

Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk...

Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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