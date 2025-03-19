Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kırşehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitimde de aksamalara yol açtı. Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Valilik Açıklama Yaptı

Kırşehir Valiliği, devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşme olasılığı göz önüne alınarak bu kararın alındığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Bu kapsamda Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra taşımalı eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kar yağışının sürmesi nedeniyle, öğrencilerin ve velilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kırşehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırşehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.