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Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttırıldı

Kurban Bayramı öncesi Kırşehir'de trafik denetimleri yoğunlaştırıldı, sürücülere güvenli yolculuk için mesaj verildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 17:21
Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttırıldı

Kırşehir'de Trafik Güvenliği İçin Önemli Önlemler

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Kırşehir’de trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla denetimler artırıldı. Özellikle Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksında uygulama noktalarının sayısı yükseltildi.

Vali Demiryürek Denetimlere Katıldı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kara yollarındaki denetim noktalarını ziyaret ederek, trafik ekipleriyle bir araya geldi. Ekiplerle bilgi alışverişinde bulunan Demiryürek, durdurulan araç sahipleriyle de sohbet etti.

Güvenli Seyahat İçin Bilgilendirme

Vali Demiryürek, sürücülere hitaben yaptığı konuşmada, "Trafikte mottomuz, 'Yolun sonu bayram olsun'. Dikkatli gidelim. Bereketli, mutlu bayramlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz" diyerek dikkatli seyahat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hediye ve İkramlarla Bayram Coşkusu

Denetim sırasında, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve bayram çikolatası ikram edildi. Vali Demiryürek, bu tatil sürecinde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafikte yaşanan yoğunlukla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Polis ve Jandarma Personeli Teyakkuzda

Demiryürek, bayram dolayısıyla tüm personelin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Kırşehir'den Kayseri ve Ankara istikametlerine doğru yoğun bir seyahat trafiği var, şu an için herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

Vali Demiryürek'e, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım da eşlik etti. Trafikte güvenli yolculuk için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksında trafik...

Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksında trafik denetimlerine ağırlık verildi. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, denetimlere katılarak durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksında trafik...

Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksında trafik denetimlerine ağırlık verildi. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, denetimlere katılarak durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

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