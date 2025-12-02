Kırşehir'de Narkotik Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı, Y.A. Tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 12 adrese baskın yapıldı; çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı, Y.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:40
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskın

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışma kapsamında kent genelinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.A. adliyeye sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli Y.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

