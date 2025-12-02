Kırşehir'de Narkotik Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı, Y.A. Tutuklandı
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskın
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışma kapsamında kent genelinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.A. adliyeye sevk edildi.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli Y.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
KIRŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN PLANLI ÇALIŞMA KAPSAMINDA, KENT GENELİNDE 12 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.