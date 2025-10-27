Kırşehir'de Takside 21 Kilo 506 Gram Kaçak Altın Ele Geçirildi

Kırşehir'de takside kıyma/hamur makineleri ve ayakkabı kalıplarına gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın bulundu; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 17:18
Operasyon ve arama

Kırşehir'de bir takside, 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirildi; olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, analiz ve saha çalışmaları kapsamında bir taksiyi kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, takside yolcu olarak bulunan C.T'ye ait 2 valizde yaptığı aramada, kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile 2 ayakkabı üretim kalıbı içerisine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vali'nin değerlendirmesi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen planlı ve kararlı çalışmalar, ilimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de bir taksideki kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile ayakkabı üretim kalıbı içine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

