Kırşehir'de TRT Sanatçılarından Unutulmaz Açık Hava Konseri

Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'nde TRT sanatçıları dolu dolu bir açık hava konseri düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 23:49
Kırşehir’de TRT Sanatçıları Açık Havada Performans Sergiledi

Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali kapsamında, TRT sanatçıları ve konuk sanatçıların katılımıyla büyük bir açık hava konserine ev sahipliği yaptı.

Cacabey Meydanı’nda Dolu Dolu Bir Gece

Konser, Kırşehir'in tarihi Cacabey Meydanı’nda gerçekleşti. Etkinlikte, İsmail Altunsaray, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu, Zeynep Cihan, Mustafa Kemal Şimşek ve Reyhan Ediş gibi sevilen sanatçılar sahne aldı.

Türkülere Eşlik Eden Kırşehirliler

Konser boyunca, Kırşehirliler sanatçıların seslendirdiği türkülere coşkuyla eşlik etti. Gecede, Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi sanatçıların sevilen eserleri de dinleyicilerle buluştu.

Vali Demiryürek'ten Teşekkür

TRT Müzik kanalında canlı olarak yayımlanan konserin ardından, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, günün anısına sanatçılara hediyeler takdim ederek, organizasyonda emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.

Kırşehir’de, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali kapsamında TRT sanatçıları ve konukların katıldığı açık hava konseri düzenlendi. Sanatçılar Uğur Önür (solda), Umut Sülünoğlu (sağda) sahne aldı.

