Kırşehir'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi

Kırşehir'de meydana gelen işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Adıyaman'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Kaza, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında gerçekleşti.

Olayda ölen Adıyaman'ın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ali Çam Camisi'ne getirildi. Cenaze töreni öncesinde, ailesi ve yakınları taziye kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Adıyaman'ın naaşı, Çadırlı Hacıyusuf köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, kaza sonucu hayatını kaybeden diğer kişilerin cenazeleri de ailelerine teslim edildi. Kazada Irak uyruklu 3 sera işçisinin daha yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazanın detaylarına göre, Mustafa H tarafından kullanılan 40 ABF 071 plakalı işçi taşıyan minibüs, Mehmet D idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobillerle çarpıştı. Olay yerinde Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ve Murat Adıyaman hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Iraklı Haydar Ali Muhammed de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Murat Adıyaman'ın cenazesi defnedildi.

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Murat Adıyaman'ın cenazesi defnedildi.