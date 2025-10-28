Kırşehirli dağcılar Kale Tepe'de Cumhuriyet'in 102. yılını zirvede kutladı

Kırşehirli 7 dağcı, Cumhuriyet'in 102. yılı için Kaman'daki 1823 m yüksekliğindeki Kale Tepe'ye tırmanıp zirvede İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaman'da 1823 metrede anlamlı tırmanış

Kırşehirli dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle Kaman ilçesindeki 1823 metre yükseklikteki Kale Tepe'ye tırmandı. Etkinlik, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin 2025 yılı planlı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Demirli köyü merkezinden yürüyüşe başlayan 7 dağcı, yoğun rüzgar altında süren zorlu bir etapı geride bırakarak yaklaşık 4,5 saatlik yürüyüşün ardından Kale Tepe'nin zirvesine ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve kahraman gaziler için saygı duruşunda bulunup, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği yetkilileri, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında yapılan bu tırmanışla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

