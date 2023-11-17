Kış resmen başladı: O illere lapa lapa kar yağıyor

Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışının başlamasıyla birlikte soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 şehre yağmur, kar ve rüzgar uyarısında bulundu. Ülkenin birçok yerinde kar manzarası ortaya çıktı, doğa bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak şekillenecek. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Antalya’nın doğusu ve Sakarya çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için kar uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gözlemlenecek yağışlar, bazı bölgelerde kuvvetli olabilir. Bu etkilerin Zonguldak, Bartın, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır’ın kuzeyi, Batman, Siirt, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde hissedilmesi bekleniyor. İşte detaylar...





22 ŞEHİR İÇİN YAĞMUR, KAR VE RÜZGAR UYARISINDA BULUNULDU

Hava durumu tahminlerine göre, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların düşeceği, diğer bölgelerde ise artacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde ise kuzeyli olacağı ifade edilirken, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bu durum, bölgede hava koşullarının etkileyici bir şekilde değişeceğini gösteriyor. Meteoroloji, vatandaşları bu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte diğer ayrıntılar...





Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Gezen Yaylası, mevsimin ilk kar yağışına ev sahipliği yapıyor. İl merkezine 60 kilometre uzaklıktaki yaylada, uzun bir süredir beklenen kar yağışı nihayet gerçekleşti. Ormancılar, bu anı ölümsüzleştirmek için kar altında fotoğraf çekti ve kar yağışının keyfini çıkardı. Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde de benzer bir manzara yaşandı. Mevsimin ilk kar yağışı, köylüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sivas'ta ise akşam saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kaya Merkezi, Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olarak bilinirken, burada da mevsimin ilk karı düştü. Bu anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek paylaşıldı.

Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yaralıgöz Dağı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Sıcaklığın düşmesiyle etkili olan kar yağışının Yaralıgöz Dağı'nda sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki bu kar yağışları, doğayla iç içe birkaç ay geçirmeyi bekleyen insanlar arasında sevinç yarattı. Kar manzaralarının fotoğraflarını çekenler, sosyal medyada paylaşımlar yaparak bu doğa olayının keyfini birlikte yaşadılar.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava durumu, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülmektedir. Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kocaeli'de de parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir.

Ege Bölgesi'nde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Muğla'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacaktır.

Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülmekte olup, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Akşam saatlerinde Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde ise yer yer kuvvetli yağışlar olabileceği belirtilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülmekte, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlar görülecektir. Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da da benzer bir hava durumu beklenmektedir.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, akşam saatlerinde bölge genelinde, gece saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecektir. Bu yağışların Zonguldak ve Bartın çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olabileceği vurgulanmıştır.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise çok bulutlu bir hava öngörülmekte, akşam saatlerinde doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde, gece saatlerinde ise Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı yağışlar beklenmektedir. Rize'de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de çok bulutlu bir hava beklenmekte, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek, bu bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği ifade edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise çok bulutlu bir hava öngörülmekte, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde, öğleden sonra Siirt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın güneyi, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceği belirtilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olup, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Antalya’nın doğusu ve Sakarya çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı, kuvvetli yağışların ise belirli bölgelerde görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer bölgelerde ise artacağı öngörülmekte olup, genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli ve batı kesimlerde kuzeyli olacak, batı bölgelerinde zamanla güneyli, doğu bölgelerinde ise kuzeyli yönlere dönecek. Rüzgarın genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi, gece saatlerinde ise Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kar yağışının başladığı iller arasında yer alan bölgelerde, vatandaşlar günlük yaşantılarını etkileyebilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalı, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri almalıdır. Meteoroloji uyarılarını dikkate alarak, kar ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, trafik ve diğer günlük aktivitelerde güvenliği sağlamak adına önemli bir adım olarak göze çarpıyor.