Kış Tatbikatı-2025'te Seçkin Gözlemci Günü Başladı: 19 Ülkeden 12 Bin 199 Personel Katıldı

Kış Tatbikatı-2025'in Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri Başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü faaliyetleri bugün başladı. Tatbikat, 3. Ordu Komutanlığının kontrol ve yönetiminde, 9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Katılımcı Ülkeler ve Personel Sayısı

Tatbikata, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik 19 ülkeden toplam 12 bin 199 personel katıldı. 12 bin Türk personelin yanı sıra, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, İngiltere, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Pakistan, Bulgaristan, Libya, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 kişi de tatbikatta yer aldı.

Tatbikat Faaliyetleri

Tatbikat boyunca havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonlarda işbirliği ve koordinasyon sağlanması gibi kritik eğitimler yürütüldü. Bu kapsamda, birliklerin savaş becerilerini test etmek amacıyla ateş senkronizasyonu ve manevra yapma gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

Basın Brifingi ve Teçhizat Tanıtımı

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapılan basın brifinginde, 3. Ordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Serdar Başer, tatbikatla ilgili detaylı bilgi verdi.

Brifingin ardından, Kış Teçhizatlı Komando Kolu tarafından komando andı okundu ve kullanılan teçhizatlar tanıtıldı. Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile Azerbaycan’dan katılan birlik de ekipmanları hakkında bilgi sundu.

Özel Kuvvetler Operasyonu ve Yeni Teknolojiler

Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim, senaryo gereği düşman hedefine sızma operasyonu gerçekleştirdi. Helikopterlerle senaryo gereği belirlenen düşman hedeflerine inen özel kuvvetler, mağaraları imha ederek operasyonlarını başarıyla tamamladı. Atak helikopterleri özel kuvvetler timine destek sağladı.

Ayrıca, Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize ZMA-15'in insansız sisteme dönüştürülmüş ZMA-X zırhlı muharebe aracı da ilk kez Kış Tatbikatı'na katıldı.

Tatbikatın Amacı

Tatbikatın amacı; birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak, derin kar ve soğuk hava koşullarında muharebe yeteneklerini test etmek ve kış şartlarında barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerini geliştirmektir.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, F-16 savaş uçaklarının gerçekleştireceği atışlarla devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı. Tatbikatın genelinde havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı. Tatbikatın genelinde havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütüldü.