Kishtwar'da Şiddetli Sel: 46 Ölü, 160'ten Fazla Kurtarıldı

Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde "bulut patlaması" sonucu oluşan sellerde 46 kişi öldü, 160'tan fazla kişi kurtarıldı; arama-kurtarma sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:51
Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, Hindustan Times'ın haberine göre bir "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Yerel yetkililer, selde 46 kişinin hayatını kaybettiğini ve 160'tan fazla kişinin kurtarıldığını, kurtarılanların çoğunun yaralı olduğunu açıkladı. Polis kaynakları ölenlerin çoğunun "hacı" olduğunu belirterek, ölüm sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Daha önceki ilk tespitlerde 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti; bu rakamlar yetkililerce güncellendi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü başta olmak üzere bölgedeki ekipler, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'deki paylaşımında duruma ilişkin üzüntüsünü dile getirerek, "Durum yakından izleniyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Himaçal Pradeş eyalet yetkilileri, aynı olayın yol açtığı seller nedeniyle 396 yolun ulaşıma kapandığını ve çok sayıda ev ile aracın zarar gördüğünü bildirdi.

