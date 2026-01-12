Kışın Evcil Hayvanlarda Tüy Dökme Hastalık Değil — Akgün Ergül Uyardı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kışın evcil hayvanlarda görülen tüy dökümünün genellikle hastalık belirtisi olmadığını ve koruyucu hekimliğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:31
Kışın Evcil Hayvanlarda Tüy Dökülmesi Hastalık Değil

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, evcil hayvanların kış aylarında tüy dökmesinin çoğu zaman hastalık belirtisi olmadığını belirterek, "Hayvanların hava şartlarına adapte olmak için tüyleri uzuyor" dedi.

Mevsimsel Tüy Uzaması ve Dökülme

Ergül, hava sıcaklıklarının aşırı düşmesinin hayvanların tüylerinde hem uzama hem de dökülme görülebileceğini ifade etti. Konuşmasında,

"Tabi hayvanlar da aslında insanlar gibidir. Havaların soğuması ve ısınması ile yani mevsim geçişlerine bağlı olarak bir takım fizyolojik özellikler tepkimeler verir vücutları. Tabi kış aylarına girdik artık havalarda iyice soğudu. Eksi 10-15’ler görebiliyoruz. Hal böyle olunca da evde beslediğimiz özellikle evcil hayvanlarda bu kedi olsun köpek olsun bunlarda tabi bir takım fizyolojik özellikler, değişiklikler olabiliyor havanın soğumasıyla birlikte. Özellikle de yazdan soğuk havaya geçince hayvanların kendilerini sokağa karşı dirençlerini arttırmak için tüyleri uzar normalde. Tüyün uzaması ile birlikte bazen tabi dökülme olayında daha çok olabilir. Yani nasıl insanlar havalar soğuyunca artık yazınki gibi mont giyeriz kazak giyeriz daha kalın giyinmeye başlarız. Hayvanlar da bunları atlatabilmek için soğuğa karşı dirençlerini arttırmak için ister istemez tüylerinde uzama şekillenir. Tabi bir hastalık belirtisi değildir tüyünün aşırı dökülmesi ama tabi ki tüyün üzerinde veya derilerinde o dökülen kısımlarda belirli lezyonlar veya değişik odaklar var ise bunları tabi bir hekim arkadaşımızın kontrol etmesi lazım"

Özetle: Soğuklara adaptasyon amaçlı tüy uzaması ve mevsimsel dökülme normaldir; ancak deri üzerinde lezyon veya olağandışı belirtiler varsa veteriner kontrolü gereklidir.

Koruyucu Hekimlik ve Zoonoz Riskler

Ergül, yaza geçişte de tüylerde değişiklikler olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tabi bu tüyün uzaması ve dökülmesiyle de birlikte yani bazen bizim hayvanlarımızı özellikle şunları yani İnsanlara hani bulaşabilecek hastalıklar özellikle zoonoz hastalıklar işte acaba tüyü yutunca hastalık mı yaparız veya işte herhangi bir bizde sıkıntı mı olur diye bizlere de işte soru soran yetiştiriciler veya evcil hayvan besleyen insanlar oluyor. Bunun tabi en önemli özelliği koruyucu hekimlik. Dönem dönem evde beslediğiniz canlıların paraziter iğnelerini özellikle iç ve dış parazitler iğnelerini yaptırdığınız zaman evde beslediğiniz canlılardan bizlere bulaşacak zoonoz dediğimiz hiçbir hastalık olmamış olur. Bunu da burada belirtmek isterim. Tabi kıştan da artık yaza geçeceğimiz dönemde de ister istemez bu hayvanlar tüylerini kısaltacak veya o kışınki uzun tüylerini artık vücutsal olarak atıp ister istemez tüyleri kısalmış olacaktır. Bu da sıcağa olan dirençlerini daha da korunmak amaçlı olan bir durumdur. Bunları tabi bazen vatandaşlarımız işte hayvanlarımız da böyle değişiklikler oluyor diye soruyor. Bu vücudun vermiş olduğu normal bir tepkimedir aslında"

Öne çıkan tavsiye: Mevsimsel tüy değişimleri normal kabul edilmeli; düzenli iç ve dış parazit aşı/tedavileri ile olası zoonoz riskleri önlenebilir. Şüpheli deri lezyonlarında mutlaka veteriner hekim değerlendirmesi gereklidir.

