Sason'da Karla Kaplı Mezrada Zamanla Yarış: 63 Yaşındaki Hasta Kızakla Hastaneye Ulaştırıldı

Sason'da yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Çakırpınar köyü Kayadibi mezrasındaki 63 yaşındaki Mehmet Emin Yiğit, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kızakla ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:44
Sason'da karla kaplı mezrada zamanla yarış

Yoğun kar nedeniyle yol kapanan mezrada 63 yaşındaki hasta kızakla ambulansa taşındı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Kayadibi mezrasında yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Emin Yiğit, genel vücut ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti, ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ambulansla ulaşım sağlanamadı.

Bunun üzerine 112 acil sağlık ekipleri, destek için Özel İdare ekiplerinden yardım talep etti.

Yaklaşık 6 saat süren yoğun çalışmaların ardından mezra yolu ulaşıma açıldı. Yolun açılmasının ardından hasta, yakınlarının yardımıyla kızakla ambulansa taşındı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Mehmet Emin Yiğit, daha sonra Sason Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin zorlu kış şartlarına rağmen yürüttüğü koordineli çalışma, vatandaşların takdirini topladı.

