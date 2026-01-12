Tahran'da rejim yanlıları sokaklara çıktı — Tahran, Isfahan, Meşhed, Şiraz

Tahran'da rejim yanlıları sokaklara çıktı

İran’da 28 Aralık 2025’te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. Bu süreçte, başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde rejim yanlıları da sokaklara çıktı.

Toplu yürüyüş ve sloganlar

Tahranlı yetkililerin çağrısının ardından binlerce rejim yanlısı, Tahran, Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplandı. Başkentte Enghelab Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen göstericiler, İran dini lideri Ali Hamaney’in posterlerini ve İran bayraklarını taşıdı.

Yürüyüş sırasında sıkça atılan sloganlar arasında "Amerika’ya ölüm!" ve "İsrail’e ölüm!" yer aldı.

Gösterilerin seyri

28 Aralık’ta başlayan gösteriler, 30 Aralık’ta öğrencilerin katılımıyla büyük kentlere yayıldı. Yetkililer 2 Ocak’ta sokaklarda kimliği belirsiz silahlı grupların görülmeye başlandığını bildirdi.

