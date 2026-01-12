Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişim: Maviş’ten Son Durum

Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişimte Son Durum

Milletvekili Dr. Nazım Maviş bilgilendirdi

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ilde sürdürülen restorasyon çalışmaları, altyapı projeleri ve kamu yatırımlarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Maviş, projelerin genel seyrinin olumlu olduğunu, bazı gecikmelerin ise proje kaynaklı teknik nedenlerden veya kentin hassasiyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Restorasyon ve sağlık yatırımları

Maviş, restorasyon çalışmalarının genel olarak iyi gittiğini ve Ada Sağlık Merkezi inşaatının hızlı ilerlediğini söyledi. Merkezi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktardı. Adliye binası ihalesinin ise projeden kaynaklanan bir hata nedeniyle geciktiğini; projenin müellif firmaya gönderilip düzeltildiğini ve ihalenin bu ay veya önümüzdeki ay içinde yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Kale surları ve kamulaştırma

Kale surlarıyla ilgili kamulaştırma sürecine değinen Maviş, daha önce ayrılan 16 milyon lira tutarındaki ödemenin değer kaybı nedeniyle yetersiz kaldığını, oluşan 5 milyon lira ek ihtiyacın ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından karşılandığını söyledi. Bu kaynakla kamulaştırma çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

Çöp araçları, Sinopspor ve sosyal alanlar

Köylerin çevre temizliği için iki adet çöp kamyonu ve 400 konteyner alındığını belirten Maviş, Sinopspora kalıcı gelir sağlamak amacıyla halı saha yapımına başlandığını, tesis, soyunma odaları ve kafeterya gibi alanlar için ek ödenek talep edildiğini aktardı. Maviş, Valilik ve ilgili kurumların da kulübe destek verdiğini vurguladı.

İçme suyu projeleri

Sinop’un yaz aylarında köylerin içme suyu problemi yaşadığını belirten Maviş, sorunun su yetersizliğinden çok yönetim ve kayıp-kaçak kaynaklı olduğunu söyledi. Devlet Su İşleri tarafından yapılan planlamayla Sinop merkezi ile köylerin su hatlarının ayrılmasına karar verildi. Arıtma tesisinden İncemeydanı deposuna kadar yaklaşık 30 kilometrelik yeni bir isale hattı yapılacak ve böylece köylerin suyu ayrı bir hat üzerinden yönetilecek. Projenin ihalesinin 26 Ocak tarihinde yapılacağı ve çalışmanın yaz gelmeden tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Çevre yolu tartışmaları

Maviş, çevre yolu projesindeki gecikmenin bakanlıktan değil Sinop’un hassasiyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. Projenin kuzeyden geçeceğinin net olduğunu ancak iki hassasiyetin bulunduğunu aktardı: birincisi surlar ve tarihi dokunun korunması; ikincisi ise kara üzerinden geçişte kamulaştırma ve kentsel dönüşüm gereksinimleri. Surların restorasyonunun ciddi maliyet gerektirdiğini, sadece proje ihalesinin 60-70 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Denizden gidişin ise deniz tabiatı ve görüntü açısından sorun yaratabileceğini, büyük dolgu veya viyadüğün surlarda kütle etkisi oluşturduğunu ve mühendislik hesaplamalarında 9 metre dalga boyu riskinin ortaya çıktığını anlattı. Bu nedenlerle iki seçenek arasında daha makul bir ara çözüm arandığı ve çalışmaların son aşamaya geldiği ifade edildi.

Güvenlik, ulaşım ve diğer projeler

Maviş, Roketsan araçlarının şehir içinden geçişinde güvenlik ve trafik sorunları yaşanmaması için Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile koordinasyon sağlandığını bildirdi. Hükümet konağı projesinin Sinop için önemli bir yatırım olduğunu; adliye binası tamamlandıktan sonra mevcut adliye alanına valilik makamının taşınmasının planlandığını ve özel idarenin OSB'deki 33 dönümlük alana yeni bir komplekse taşınacağını söyledi. Bu düzenlemelerin şehir merkezindeki birçok alanın yeniden planlanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Gelecek gündem ve esnaf hassasiyetleri

Maviş, yakın dönemde Lonca Kapısı, kuzey surları, Balatlar Yapı Topluluğu ve yat limanı projelerinin gündeme geleceğini kaydetti. Pervane Medresesi esnafıyla ilgili hassasiyetlerin Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildiğini ve esnafın mağdur edilmemesi için ortak bir duruş sergilendiğini vurguladı.

Sonuç odaklı yaklaşım

Maviş, Sinop’ta karşıtlık oluşturmaktan kaçınıldığını, önemli olanın sonuç almak ve kentin tarihi, sosyal ve kültürel dokusunu koruyarak projeleri hayata geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.

