Kışın Sinüzit Riski Artıyor: Soğuk Hava Tetikliyor

Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, soğuk hava, kuru ortam ve viral enfeksiyonların kış aylarında sinüziti tetiklediğini, korunma ve tedavi önerilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:55
Kışın Sinüzit Riski Artıyor: Soğuk Hava Tetikliyor

Kışın sinüzit riski artıyor: Soğuk hava tetikliyor

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, kış aylarında sinüzit vakalarının artış nedenlerini ve alınabilecek önlemleri anlattı. Dr. Güzeldağ, düşük hava sıcaklıklarının sinüslerdeki mukusun kuruyup koyulaşmasına yol açtığını belirterek bunun sinüs kanallarının tıkanmasına ve mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

Sinüzitin belirtileri ve kışa özgü riskler

Sinüzitin en sık görülen belirtileri arasında burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüz bölgesinde dolgunluk veya basınç hissi ile burun akıntısı yer alıyor. Dr. Güzeldağ, kış ayında riskin artmasının tek bir faktöre bağlı olmadığını; soğuk havanın damarları daraltıcı etkisi, kapalı ve kalabalık ortamlar ile yetersiz havalandırma ve kuru iç mekan koşullarının birlikte rol oynadığını belirtti.

Dr. Güzeldağ, bu koşulların sinüslerin doğal temizlenme mekanizmasını zayıflattığını ve mukozanın tahriş olmasıyla sinüslerin enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini ifade etti.

Sıcaklık değişimleri ve üst solunum yolu enfeksiyonları

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kışın artmasının sinüzit vakalarını yükselttiğini söyleyen Dr. Güzeldağ, özellikle viral enfeksiyonların sinüzitin en sık nedenleri arasında olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ısıtıcılar ve klimaların ortam havasını kuruttuğunu, ani sıcaklık değişimlerinin sinüs dengesini bozduğunu belirtti.

Dr. Güzeldağ, kış mevsiminde bağışıklık sisteminin zayıflayabileceğini, D vitamini seviyelerindeki düşüşün de bağışıklık direncini azaltarak sinüzit görülme sıklığını artırdığını kaydetti.

Tedavi ve korunma önerileri

Dr. Güzeldağ, sinüzit tedavisinde genellikle burun spreyleri, ağrı kesiciler ve bol sıvı alımının önerildiğini, ancak uzun süren veya kronik vakalarda antibiyotik veya ileri tedavi yöntemlerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Alınabilecek basit ama etkili önlemler olarak Dr. Güzeldağ şunları sıraladı:

• Enfeksiyonlarda tedaviyi geciktirmemek.

• Burun temizliğine özen göstermek ve burun tıkanıklığını azaltmak.

• Alerjiye yol açabilecek etkenlerden mümkün olduğunca uzak durmak.

• Islak saçla soğuk havaya çıkmamak.

• Doğrudan rüzgâra maruz kalmamaya dikkat etmek.

• Yaşanılan ortamın nem dengesini korumak.

Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ'ın uyarıları, kış aylarında hem bireysel önlemler hem de yaşam alanlarında dikkat edilmesi gereken uygulamalar konusunda yol gösterici nitelikte.

