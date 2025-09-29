Kişinev'de Parlamento Seçim Sonuçları Protesto Edildi

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:32
Kişinev'de Parlamento Seçim Sonuçlarına Karşı Protesto

Moldova'nın başkenti Kişinev'de, seçim sonucuna karşı protesto gösterisi düzenlendi. Kişinev'deki parlamento binası önünde yapılan gösteriye, "Vatansever" blokunda yer alan Sosyalistler Partisi (PSRM) Başkanı İgor Dodon, "Moldova'nın Geleceği" Partisi Başkanı Vasile Tarlev ve yüzlerce kişi katıldı.

Liderlerin Açıklamaları

Dodon, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nın kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) yurtdışındaki vatandaşlardan gelen oylar sayesinde seçim yarışında birinci geldiğini, ancak ülke içinde muhalif güçlerin seçimde galip geldiğini savundu.

Dodon ayrıca şöyle konuştu: "Seçimde ihlaller var. Bunları analiz edeceğiz. Merkez Seçim Komisyonu şikayetlerimizi inceleyene kadar seçimin sonucunu tanımayacağız. Şikayetlerimiz reddedilirse mahkemeye başvuracağız."

"Moldova'nın Geleceği" Partisi Başkanı Vasile Tarlev de seçimlerin hileli olduğunu ileri sürerek, "Buna dair delilleri topluyoruz ve ileride karar vereceğiz. Delil olursa seçim sonucuna mutlaka itirazlarda bulunacağız." dedi.

Merkez Seçim Komisyonu'nun Değerlendirmesi

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, seçimin zorlu ancak şeffaf ve ciddi ihlal olmadan geçtiğini belirtti. Karaman, "Seçimde 236 ihlal kaydedildi." dedi.

Karaman, "Oylama sürecine 280 bini yurtdışında olmak üzere toplam yaklaşık 1 milyon 850 seçmenin katıldığını" kaydetti ve yasa dışı finanse edildiği şüphesiyle seçim yarışından çıkarılan Viktoria Furtuna başkanlığındaki "Büyük Moldova" Partisi için verilen oy pusulalarının geçersiz kabul edildiğini söyledi.

Karaman ayrıca, seçim merkezlerinden gelecek protokollerin Moldova Anayasa Mahkemesine iletileceğini ve mahkemenin seçimin geçerli olup olmadığına dair karar alacağını bildirdi.

Kesin Olmayan Sonuçlar ve Oy Dağılımı

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, katılım oranının yüzde 52,21 olduğu seçimde oyların yüzde 100'ü sayıldı. Buna göre, Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 50,20'sini alarak birinci oldu.

Rusya ile yakınlaşmayı savunan Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise yüzde 24,17 oyla ikinci geldi.

Seçim barajını aşan diğer partiler ve oy oranları şöyle: "Alternativa" bloku yüzde 7,96, "Bizim" Parti yüzde 6,20, "Yurtta Demokrasi" Partisi yüzde 5,62. Diğer blok ve partiler ile bağımsız adaylar seçim barajını geçemedi.

Parlamentoya giren siyasi blok ve partilerin sahip olacağı sandalye sayısı henüz açıklanmadı.

