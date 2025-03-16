Kişisel Verileri Ele Geçiren 5 Şüpheliye Dava Açıldı

Ankara'da 5 kişi, kişisel verileri yasa dışı sorgulama sistemiyle elde edip satma suçlamasıyla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:14
Kişisel Verileri Ele Geçiren 5 Şüpheliye Dava Açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Adım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirip satan 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şüphelilerin, “Avatar/Adalet” adı verilen yasa dışı yazılımı kullanarak bu verileri elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), bazı hukuk bürolarında “Avatar/Adalet” isimli yazılımın kullanıldığını fark etmesinin ardından bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek, şüpheliler İstanbul ve İzmir'de gözaltına alındı ve tutuklandılar.

Veri İhlalleri ve Siber Saldırılar

İddianamede, şüphelilerin milyonlarca vatandaşa ait kişisel bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası gibi) ele geçirerek bu verileri üçüncü şahıslarla para karşılığında paylaştığı belirtildi. Şüphelilerin, oltalama yöntemi ile kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerine siber saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Suçlamalar ve İstemlenen Cezalar

Şüphelilerin, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yaymak”, “bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme” suçlarından toplam 34 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.

Bu dava, kişisel verilerin korunması açısından önemli bir dönüm noktası olma özelliği taşırken, cezai müeyyidelerin arttırılması gerektiği yönünde kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

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