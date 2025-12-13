Kışta Cilt Kuruluğu: Dr. Muhammed Burak Yücel'den Önlem ve Tedavi Önerileri

Kışın kuruyan cildi soğuğa yormayın

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, cilt kuruluğunun yalnızca soğuk havayla açıklanmaması gerektiğini belirterek, "Hastanın alt yapısında cilt kuruluğuna neden olacak sebepleri araştırmak gerekiyor" dedi.

Kış mevsiminde artan şikayetler ve nedenleri

Dr. Yücel, kışın nem dengesinin bozulmasıyla birlikte cilt rahatsızlıklarının arttığını belirtti. Cilt kuruluğunun; genetik yatkınlık, atopik veya alerjik hastalıklar, mesleki ve kimyasal maruziyet gibi çok sayıda sebeple ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Özellikle ev hanımları ve kimyasal maddelere sık maruz kalan çalışanlarda eller, kollar ve vücutta kuruma, kaşıntı ve kızarıklık şikayetlerinin sık görüldüğünü ifade etti.

Önleyici tedbirler ve topikal tedavi önerileri

Dr. Yücel, tedaviden önce önleyici önlemlerin önemine dikkat çekti. Mesleki maruziyeti fazla olanlarda yoğun nemlendiriciler tavsiye edildiğini, temizlik maddelerine sık maruz kalan kişilerin ellerini ve kollarını işlem sonrasında özellikle üre bazlı nemlendiriciler ile düzenli olarak nemlendirmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, eczanelerden temin edilen majistral (hazırlatma) ilaçlar ve belirli yağlarla cildin nem dengesinin korunmasının uygulamada sık kullanıldığını; gerektiğinde etkilenen bölgeye veya tüm vücuda yönelik tedavilerin uygulanabildiğini belirtti.

Altta yatan sistemik nedenlerin araştırılması

Hastaların şikayetlerini değerlendirirken sadece topikal yaklaşımın yeterli olmayabileceğini söyleyen Dr. Yücel, hipotiroidi gibi tiroid hastalıkları, vitamin ve mineral eksiklikleri ile anemi gibi durumların araştırılmasının önemini vurguladı.

"Dışarıdan verdiğimiz tedaviler, altta yatan sistemik bir durum varsa sadece yardımcı olur; bizim altta yatan sebebi bulmamız ve ona yönelik tedavi vermemiz gerekiyor" diye ekledi.

Ne zaman dermatoloğa başvurulmalı?

Dr. Yücel, şiddetli cilt kuruluğu, egzama belirtileri (kaşıntı, kızarıklık, günlük aktiviteleri zorlaştıran kuruma) yaşayan kişilerin mutlaka dermatoloji uzmanına başvurması gerektiğini söyledi. Muayene sırasında detaylı öykü, fizik muayene ve kan tahlilleri gibi tetkiklerle nedenlerin araştırıldığını, buna göre kişiye özel önlem ve tedavi planı oluşturulduğunu belirtti.

Sonuç olarak, kış aylarında görülen cilt kuruluğunun altında farklı nedenler olabileceği için hastaların kendi kendine yetmeye çalışmak yerine uzman değerlendirmesiyle hem nedenin bulunmasının hem de yaşam tarzı ve tedavi değişiklikleriyle konforun artırılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ DERMATOLOJİ UZMANI DR. MUHAMMED BURAK YÜCEL