Kızılay Kütüphanelerinden 504 Öğrenci 2025-YKS ile Üniversiteli Oldu

Türk Kızılay'ın deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphanelerinden yararlanan 504 öğrenci, 2025-YKS ile üniversiteye yerleşti; tercihler çoğunlukla tıp ve mühendislik oldu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:22
Kızılay Kütüphanelerinden 504 Öğrenci 2025-YKS ile Üniversiteli Oldu

Kızılay Kütüphanelerinden 504 Öğrenci 2025-YKS ile Üniversiteye Yerleşti

Deprem bölgesinde eğitim umudu: 100. Yıl Kütüphaneleri

Türk Kızılay'ın deprem bölgelerine kurduğu 100. Yıl Kütüphaneleri, 2024-2025 eğitim döneminde sınava hazırlanan gençlere yalnızca ders çalışma ortamı sunmakla kalmadı, aynı zamanda onların geleceğine açılan bir kapı oldu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bu kütüphanelerden yararlanan öğrencilerden 504'ü, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonucunda üniversiteye yerleşti. Başarılı öğrencilerin en çok tıp ve mühendislik fakültelerini tercih ettiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde kurdukları kütüphaneleri çocukların yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekanı olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz şunları kaydetti:

"Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu imkanları sağlayan değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay olarak afetlerin izlerini silerken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz."

Türk Kızılayın deprem bölgelerine kurduğu kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden 504'ünün 2025...

Türk Kızılayın deprem bölgelerine kurduğu kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden 504'ünün 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) başarılı olarak üniversiteye yerleştiği bildirildi.

Türk Kızılayın deprem bölgelerine kurduğu kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden 504'ünün 2025...

