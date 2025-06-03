Kızılcahamam'da Sürdürülebilir Çevre Programı Gerçekleşti

Kızılcahamam'da "Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek Programı" Düzenlendi

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek Programı", çevre bilinci ve sürdürülebilirlik teması etrafında toplandı. ETKİLEYİCİ konuşmasıyla dikkat çeken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sürdürülebilir çevre, güçlü bir gelecek demektir. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras, temiz bir hava, sağlıklı bir toprak, yaşanabilir bir çevredir." ifadelerini kullandı.

Çevre Korumanın Önemi

Ercan, çevreyi korumanın yalnızca bir politika değil, aynı zamanda bir ahlak ve vicdan meselesi olduğunu vurguladı. Bu yılın temasının "Plastik kirliliğine son ver" olduğuna dikkat çeken Ercan, kadınların çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

Kadın Kolları olarak çevre koruma görevlerini siyaset üstü bir insanlık görevi olarak gördüklerini ifade eden Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevre dostu şehircilik anlayışını hayata geçirdiklerinin altını çizdi. "Millet bahçeleriyle şehirlerimize nefes aldırdık, atık yönetimi projelerini devreye aldık." diye ekledi.

Sıfır Atık Projesi'ne Vurgu

Ercan, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda takdirle karşılandığını ifade etti. Kızılcahamam'ın 2019 yılında bu proje için pilot ilçe seçildiğini hatırlatan Ercan, geri dönüşüm sistemlerinin ilçede başarıyla uygulandığını söyledi.

Birlikte Yeşil Bir Gelecek İnşa Edelim

Ercan, Türkiye'nin çevre politikalarını şekillendirirken doğayı korumanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınmayı, iklim adaletini ve yeşil dönüşümü de esas aldığını vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, doğayla barışık bir anlayışla yol yürümek mecburiyetindeyiz." dedi. 5 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olan Kadın Kolları'nın, çevre bilinci yaygınlaştırmada üstlendiği role dikkat çeken Ercan, herkesin daha temiz ve yaşanabilir bir Türkiye için bir araya gelmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasının ardından, Kızılcahamam Millet Bahçesi'ndeki Sıfır Atık Eğitim Alanı ve serasını ziyaret eden Ercan, burada çocuklarla birlikte yumurta kartonlarına çiçek ekti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde "Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek Programı" düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, programa katılarak burada incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde "Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek Programı" düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, programa katılarak burada incelemelerde bulundu.