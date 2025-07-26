Kızılcahamam'da Yangın: 8 Ev Kül Oldu

Kızılcahamam'da Yangın Felaketi: 8 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen yangın, Karaağaç Mahallesi'nde bir evde başladı ve kısa süre içinde rüzgarın da etkisiyle çevredeki 7 evi ile ağaçları tehdit etti. Yangın, itfaiye ekipleri ve bir helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak sonuç olarak toplamda 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Başkan Acar: Birlikte Yaraları Saracağız

Yangın sonrası bölgeyi ziyaret eden Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangının başladığı andan itibaren tüm belediye ekiplerinin sahada olduğunu vurguladı. Acar, "Ateş sadece evleri değil, hepimizin yüreğini yaktı. Ancak birlik ve dayanışma ruhumuzla bu yarayı da birlikte saracağız. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için seferber olduk," dedi.

Yangının izleri henüz silinmemişken, Kızılcahamam halkı destek ve dayanışma mesajlarıyla yaraların sarılması için çaba sarf ediyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.