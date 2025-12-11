Kızılcık: Soğuk Algınlığı ve Grip İçin Doğal Koruma

Kızılcık: Soğuk Algınlığına Karşı Doğal Destek

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağladığını belirtiyor. Kural, kızılcığın vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu vurguluyor.

Besin İçeriği ve Temel Faydalar

Kural, kızılcığın A ve C vitaminleri başta olmak üzere karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerdiğini aktarıyor. Ayrıca güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemi sorunlarında etkili olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek lif oranıyla sindirimi desteklediğini, tokluk hissini artırdığını ve özellikle zayıflama diyetlerinde yardımcı olduğunu belirtiyor.

İltihap, Alerji ve Göz Sağlığına Etkileri

Kızılcığın vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan ve kan damarlarını güçlendiren önemli bir antioksidan olduğunu söyleyen Kural, ateşli hastalıklarda ve menopoz dönemindeki ateş basmalarında rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu, ayrıca retinayı koruyarak göz sağlığını desteklediğini ifade ediyor.

Melatonin ve Uyku-İmmün Sistem İlişkisi

Kural, kızılcığın melatonin açısından zengin bir besin olduğunu vurgulayarak; melatoninin uyku düzenini, yaşam ritmini ve hücre yenilenmesini düzenleyen önemli hormonlardan biri olduğunu; uyku kalitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktarıyor. Ayrıca araştırmalarda melatoninin etkili antioksidanlardan biri olarak tanımlandığını ve doktor kontrolünde takviye edilmesinin yaşam kalitesini yükseltebileceğini belirtiyor.

Tüketim Biçimleri ve Özel Notlar

Kural, kızılcığın kanın pıhtılaşmasını düzenlediğini ve çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbetinin özellikle şeker hastaları için faydalı olduğunu söylüyor. Ayrıca kızılcık kabuğunun ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesici olarak kullanılabildiğini ifade ediyor.

