DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,89 -0,21%
ALTIN
5.770,26 0,42%
BITCOIN
3.845.749,28 2,28%

Kızılcık: Soğuk Algınlığı ve Grip İçin Doğal Koruma

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın bağışıklığı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağladığını; vitamin, mineral ve melatonin zenginliğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 08:42
Kızılcık: Soğuk Algınlığı ve Grip İçin Doğal Koruma

Kızılcık: Soğuk Algınlığına Karşı Doğal Destek

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağladığını belirtiyor. Kural, kızılcığın vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu vurguluyor.

Besin İçeriği ve Temel Faydalar

Kural, kızılcığın A ve C vitaminleri başta olmak üzere karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerdiğini aktarıyor. Ayrıca güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemi sorunlarında etkili olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek lif oranıyla sindirimi desteklediğini, tokluk hissini artırdığını ve özellikle zayıflama diyetlerinde yardımcı olduğunu belirtiyor.

İltihap, Alerji ve Göz Sağlığına Etkileri

Kızılcığın vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan ve kan damarlarını güçlendiren önemli bir antioksidan olduğunu söyleyen Kural, ateşli hastalıklarda ve menopoz dönemindeki ateş basmalarında rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu, ayrıca retinayı koruyarak göz sağlığını desteklediğini ifade ediyor.

Melatonin ve Uyku-İmmün Sistem İlişkisi

Kural, kızılcığın melatonin açısından zengin bir besin olduğunu vurgulayarak; melatoninin uyku düzenini, yaşam ritmini ve hücre yenilenmesini düzenleyen önemli hormonlardan biri olduğunu; uyku kalitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktarıyor. Ayrıca araştırmalarda melatoninin etkili antioksidanlardan biri olarak tanımlandığını ve doktor kontrolünde takviye edilmesinin yaşam kalitesini yükseltebileceğini belirtiyor.

Tüketim Biçimleri ve Özel Notlar

Kural, kızılcığın kanın pıhtılaşmasını düzenlediğini ve çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbetinin özellikle şeker hastaları için faydalı olduğunu söylüyor. Ayrıca kızılcık kabuğunun ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesici olarak kullanılabildiğini ifade ediyor.

SOĞUK ALGINLIĞINA DOĞAL ÇÖZÜM: KIZILCIK

SOĞUK ALGINLIĞINA DOĞAL ÇÖZÜM: KIZILCIK

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Arpalı'da Yoğun Kar: Belde Beyaza Büründü
2
Akü Arızalarında Vurdurma ve Hatalı Takviye Binlerce Liralık Hasar Veriyor
3
Havza'da Trafik Kazası: Otomobil Tıra Çarptı — 4 Yaralı
4
Kızılcık: Soğuk Algınlığı ve Grip İçin Doğal Koruma
5
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
6
Hatay'da Su Kanalına Düşen Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Erzincan'da 1 kilo 51 gram kokain ele geçirildi

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?