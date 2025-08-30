Kızılhaç: Gazze'nin Toplu Tahliyesi 'Uygulanamaz ve Akıl Almaz'

ICRC Başkanı Egger'den sert uyarı ve insani yardım çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, İsrail ordusunun Gazze kentinin tamamını işgal etme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Egger, mevcut koşullar altında Gazze'nin toplu olarak tahliyesinin güvenli ve onurlu biçimde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Egger, Gazze'nin tahliyesini 'uygulanamaz ve akıl almaz' olarak nitelendirerek, sivillerin karşı karşıya olduğu koşullara dikkat çekti. Sivil altyapının yaygın tahribatı ve ciddi düzeydeki gıda, su, barınak ile tıbbi bakım eksikliğinin, böyle bir hareketin bölgedeki hiçbir alanın kaldıramayacağı büyük bir nüfus hareketi doğuracağını belirtti.

ICRC Başkanı, tahliye taleplerinin uzun süren saldırıların travmasını yaşayan ve belirsizlik içinde olan Gazzeli siviller tarafından uygulanmadığını ifade etti. Egger, tüm sivillerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde korunması ve evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Egger ayrıca, İsrail'in tahliye çağrısına rağmen bu kişilerin barınma, hijyen, sağlık, güvenlik ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamadığını vurguladı ve bunun tahliyeyi sadece uygulanamaz kılmakla kalmayıp aynı zamanda anlaşılmaz hale getirdiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes sağlanmadan geçen her dakikanın can kaybına neden olduğunun altını çizen Egger, Gazze'ye insani yardımların ihtiyaçlara uygun ölçekte ulaşmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in kararı ve planın ayrıntıları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre orduya Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri verildi; ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtiliyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.