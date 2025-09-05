Kızılhaç: Pakistan'daki sellerde 884 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Pakistan Delegasyonu Başkanı Farid Abdulkadir Aiywar, Pakistan'da son 2 ayda etkili olan seller nedeniyle 884 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aiywar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, haziran sonundan bu yana Pakistan'ın yakın tarihin en zorlu muson mevsimlerinden birini yaşadığını söyledi.

İstatistikler ve etkilenen bölgeler

Sağanak yağışların Sindh, Pencap ve Belucistan dahil neredeyse her eyalette yaygın sel baskınları, heyelanlar ve yıkıma yol açtığını belirten Aiywar, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na göre, 5 Eylül itibarıyla 884 kişi hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ve 1 milyondan fazla insanın tahliye edildiğini aktardı.

Aiywar ayrıca, yaklaşık 9 bin 363 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını kaydederek, selin etkili olduğu yerlerde halkın temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurguladı.

İnsani durum

Yetkililer ve yardım kuruluşları, selden etkilenen bölgelerde acil insani yardım ve altyapı onarımına ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Aiywar'ın açıklamaları, ülkenin geniş alanlardaki hasarını ve sürmekte olan insani kriz riskini gözler önüne seriyor.