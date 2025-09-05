DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Kızılhaç: Pakistan'daki sellerde 884 kişi hayatını kaybetti

IFRC Pakistan Delegasyonu Başkanı Farid Abdulkadir Aiywar'a göre son 2 ayda sellerde 884 ölü, binlerce yaralı ve 1 milyondan fazla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:45
Kızılhaç: Pakistan'daki sellerde 884 kişi hayatını kaybetti

Kızılhaç: Pakistan'daki sellerde 884 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Pakistan Delegasyonu Başkanı Farid Abdulkadir Aiywar, Pakistan'da son 2 ayda etkili olan seller nedeniyle 884 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aiywar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, haziran sonundan bu yana Pakistan'ın yakın tarihin en zorlu muson mevsimlerinden birini yaşadığını söyledi.

İstatistikler ve etkilenen bölgeler

Sağanak yağışların Sindh, Pencap ve Belucistan dahil neredeyse her eyalette yaygın sel baskınları, heyelanlar ve yıkıma yol açtığını belirten Aiywar, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na göre, 5 Eylül itibarıyla 884 kişi hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ve 1 milyondan fazla insanın tahliye edildiğini aktardı.

Aiywar ayrıca, yaklaşık 9 bin 363 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını kaydederek, selin etkili olduğu yerlerde halkın temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurguladı.

İnsani durum

Yetkililer ve yardım kuruluşları, selden etkilenen bölgelerde acil insani yardım ve altyapı onarımına ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Aiywar'ın açıklamaları, ülkenin geniş alanlardaki hasarını ve sürmekte olan insani kriz riskini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire