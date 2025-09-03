Kızılhaç'tan Afganistan'a 25 Milyon CHF Acil Yardım Çağrısı

Acil yardım çağrısının detayları

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 31 Ağustos gecesi Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası etkilenenlere destek vermek üzere 25 milyon İsviçre Frankı tutarında bir acil yardım çağrısı başlattı.

Etkilenen bölgeler ve zarar

Açıklamada, Kunar, Nangarhar ve Laghman eyaletlerinin bazı bölgelerinin depremden etkilendiği, felaketin 1,3 milyondan fazla kişiyi etkilediği ve yüzlerce evin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

IFRC ve Afgan Kızılayı'nın müdahale planı

IFRC ile Afgan Kızılayı, depremzedelere acil durum barınağı, nakit yardımı, temel sağlık hizmetleri ve temiz su sağlamak amacıyla entegre bir yardım kampanyası başlattı. Orta vadeli desteğin önceliği ise ailelerin onurlu bir şekilde hayatlarını yeniden kurabilmesi için geçici barınaklar ve güvenli konut çözümleri olacak.

Uluslararası çağrı

IFRC, uluslararası topluma Afgan halkına güçlü desteğini sürdürme ve artan insani ihtiyaçları karşılama çağrısında bulundu. Açıklamada yer alan IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu deprem daha kötü bir zamanda gelemezdi. Felaket sadece acil acılara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda Afganistan'ın zaten kırılgan olan insani krizini de derinleştiriyor. Önümüzdeki günler, hayat kurtarmak ve acil insani ihtiyaçları karşılamak için kritik öneme sahip."

Resmi can kaybı ve hasar verileri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, 31 Ağustos'ta Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldi. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, can kaybının 1411'e, yaralı sayısının ise 3 bin 124'e yükseldiğini açıkladı. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtiyor.