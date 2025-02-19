Kızılhaç'tan Kritik Çağrı: Esir Takasları Gizli Gerçekleştirilmeli

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının gizli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini yineledi. İCrc'nin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair bilgiler verildi.

Açıklamada, ICRC'nin gelecek serbest bırakma operasyonuna hazırlandığı vurgulandı ve "Tüm serbest bırakmaların gizli bir şekilde yürütülmesi çağrısı yapılmıştır," ifadeleriyle konunun önemi bir kez daha hatırlatıldı. ICRC, taraflarca kendisine verilen rolü üstlenerek, insanı yardım misyonunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, "Serbest bırakma operasyonları sırasında herhangi bir aşağılayıcı muamele kabul edilemez," denildi. Yetkililere gizlilik, saygı ve özenle süreçleri yürütmeleri için birçok kez çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

Hatırlatmak gerekirse, ICRC, 8 Şubat tarihinde bu tür operasyonların gizli yürütülmesi gerektiğine dair bir çağrı yapmıştı.

Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, 27 Ocak Pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Netzarim Koridoru Filistinlilerin geçişine açıldı ve İsrail ordusu 9 Şubat’ta bu bölgeden çekildi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı. Esir takasının ilk altı turu neticesinde, İsrail hapishanelerinden 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamalı ateşkes anlaşması uyarınca, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülmektedir. Ancak, Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısı hakkında resmi bir açıklama yapmamaktadır. Öte yandan, İsrail basını, esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin bulunduğuna dair bilgiler paylaşmaktadır.

Serbest bırakılan 19 esire ek olarak, anlaşmanın birinci aşamasında 14 İsraillinin daha salıverilmesi beklenirken, geriye kalan 59 esirin durumu ise ikinci aşama müzakerelerinde ele alınacaktır. Ancak, İsrail yönetiminin ikinci aşama müzakereleri için yavaş davrandığına dair belirtiler de mevcuttur.