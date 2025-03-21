Kızılhaç'tan Yemen'deki Taraflara Sivil Kayıpların Önlenmesi Çağrısı

Kızılhaç'tan Yemen İçin Önemli Çağrı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'deki sivil can kayıplarının önlenmesi amacıyla acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Kızılhaç'ın Yemen ofisinin resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelerin ve artan şiddetin endişe verici olduğu vurgulandı.

Şiddetin Artışı İnsanlık Krizini Derinleştiriyor

Açıklamada, herhangi bir askeri gerilimin, Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştireceği ve on yıl boyunca süregelen çatışmaların halkı daha da zor bir duruma sokacağı belirtildi. Tüm taraflara, uluslararası insancıl hukuk hükümleri doğrultusunda, sivillerin korunmasını birinci öncelik edinme ve sivil kayıplarını önlemek için gereken tüm tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Husilerin İddiaları ve Saldırılar

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin El-Hudeyde ve Sada kentlerine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Mart tarihli açıklamada, Husiler, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde deniz operasyonlarına başlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart tarihinde yaptığı bir açıklamada, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini belirtti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef alacağını açıkça ifade etti ve deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söyledi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana'nın da aralarında bulunduğu bazı şehirlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını bildirdi.