Kızılırmak Deltası'nda 45 Göçmen Kuş Tedavi Edildi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Önemli Bir Başarı

Samsun'un zengin doğal yaşam alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi son bir buçuk ayda 45 göçmen kuşu tedavi etti. Bu ünite, beş yıl önce kapatıldıktan sonra yeniden açılarak, yaralı hayvanlara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Yaralı Kuşlara Şifa

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu cennet, göçmen kuşların tedavi edilmesiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kuşlar, Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde uzman ekipler tarafından tedavi ediliyor.

Dönüş ve Bakım Süreci

Bir buçuk ay içerisinde tedavi edilen 45 kuş, iyileşerek doğaya yeniden salındı. Her türlü tıbbi müdahaleye uygun bir şekilde donatılan klinikte, yavru kuşların bakımı da gerçekleştiriliyor.

Devam Eden Tedavi Süreci

Şu anda klinikte 12 leylek, 7 peçeli baykuş, 1 martı, 1 posta güvercini ve 1 kara kaplumbağasının tedavisi sürmektedir. Bu çalışmalar, özgür doğaya dönüşü desteklemek için büyük önem taşıyor.

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi. Yaralı baykuş, klinikte tedavi gördü.

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi. Yaralı baykuş, klinikte tedavi gördü.

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi. Yaralı baykuş, klinikte tedavi gördü.

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi. Yaralı baykuş, klinikte tedavi gördü.