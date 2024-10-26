Kızılırmak'ta Balık Ölümleri İnceleniyor

Çorum'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme

Çorum'un Uğurludağ ilçesinden akan Kızılırmak Nehri'nin bir bölümünde balık ölümleri tespit edildi. Bu durum, bölgedeki balık tutma faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Olayın Gelişimi

Nehrin Anbarcı köyü yakınlarındaki kıyılarda balık tutan vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü. Bu durumu yetkililere bildirerek, durumu ihbar ettiler.

İnceleme Süreci

İhbarın ardından Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bir ekip bölgeye yönlendirildi. Ekip, Kızılırmak'tan ve kıyıya vuran ölü balıklardan örnekler alarak incelemeye başladı.

Laboratuvar çalışmaları ile balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi hedefleniyor. Bu süreçte alınan numunelerin analiz edilmesi, sorunun kaynaklarını anlaşılmasına yardımcı olacak.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.