KKTC Başbakanı Üstel'den Isparta'daki Şehit Askerler için Taziye Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Isparta'da meydana gelen feci kaza sonrası şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. Üstel, bu trajik olayın ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şehitlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) tarafından aktarılan habere göre, Başbakan Üstel'in mesajında vurguladığı üzere, bu tür kayıplar, tüm ulus için derin bir acı kaynağıdır. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit olmuştur ve bu durum, milletimizin yüreğinde tarifsiz bir hüzün yaratmıştır.

KKTC'nin başbakanı olarak, bu kayıplar açısından uluslararası duygudaşlığa ve yakınlığa vurgu yapan Üstel, 'Şehitlerimiz her daim kalbimizde yaşayacak. Biz, bu kahramanlıkları asla unutmayacağız' ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel'in bu taziye mesajı, hem KKTC'deki hem de Türkiye'deki vatandaşlar arasında derin bir dayanışma hissi doğurdu.