KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Egemenlikten Taviz Yok, Kıbrıs'ta Ayrı Devlet Sözü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy ziyareti sırasında egemenlik vurgusu yaparak Kıbrıs'ın geleceğinde ayrı devlet olarak söz sahibi olacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 02:05
Yenierenköy - Karpaz Bölgesi ziyareti ve mesajlar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karpaz Bölgesi'ndeki Yenierenköy ziyaretinde, Gazze'de yaşanan katliamları anımsatarak 60 yıl önce Kıbrıs'ta Türklere yönelik benzer olayların yaşandığını söyledi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Tatar, Yenierenköy'ün Erenköy Direnişi nedeniyle derin bir tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rum tarafının Kıbrıs meselesine dar bir açıyla bakıp bunu "Türkiye'nin işgali" olarak nitelediğini belirten Tatar, kendi yaklaşımlarını şöyle özetledi: "Egemenliğimizden taviz vermeden Kıbrıs'ın geleceğinde ayrı devlet olarak söz sahibi olacağız."

Tatar, konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Kıbrıs Türk halkı, kendi kaderini tayin etme hakkı ile buralara kadar gelmiştir." Rumların Türkiye'nin Ada'dan çekilmesini ve garantörlüğün sonlandırılmasını istemelerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Biz iki devletli siyasetimizi istikrarlı bir biçimde devam ettiriyoruz. Bu bağlamda 100 milyonluk Türk milleti arkamızdadır ve arkamızda durmaya devam ediyor," diyen Tatar, uluslararası alanda güçlünün hukuku hüküm sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, sözlerine devam ederek, "20 yıl öncesine kadar dünya genelinde 'toplu katliam ve bir daha savaş olmaz' anlayışı geçerliydi; ancak Bosna ile başlayan süreç Gazze, Filistin, Ukrayna ve Libya'da şiddet olarak devam etti" ifadesini kullandı.

Konuşmasını sonlandırırken Tatar, "Türkiye'nin desteği arkamızdadır. Bundan sonra kendi devletimizde özgürce, kendi irademizle, kimsenin tahakkümü olmadan bu kutlu yürüyüşü onurlu bir şekilde devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

