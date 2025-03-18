KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'deki Kıbrıs Toplantısının Ardından Açıklamalarda Bulundu

Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Toplantısı Sonrası Önemli Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temmuz sonunda gerçekleştirilecek yeni Kıbrıs toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde yapılan gayriresmi toplantının ardından basın mensuplarına bilgiler verdi.

İleriye Dönük Hedefler

Tatar, Cenevre'ye belli hedeflerle geldiklerini belirterek, geri dönüşlerinin olmadığını ifade etti. "Biz ileriye bakıyoruz. İki tarafın işbirliği noktasında bir takım konular gündeme geldi. Bazı konular seçildi" diye konuştu. Bu konular üzerinde BM Genel Sekreteri'nin bir özel temsilci atayacağını açıklayan Tatar, iki liderin bu konuların uygulanması için bir dizi çalışmalar yapacağını vurguladı.

Temmuz'da Yeniden Toplanacaklar

Tatar, "Ondan sonra temmuz sonunda da buna benzer (5+1 formatında) bir toplantı tekrar düzenlenecek" dedi. Yeni atanacak kişisel temsilcinin, konuşulan konular üzerinde çalışmalar yürüteceğini belirterek, bu süreçte Kıbrıs'taki her iki halkın faydasına olacak projelere odaklanılacağını dile getirdi.

Önemli Konular Üzerine Çalışmalar

Ersin Tatar, mezarlıkların tekrar gözden geçirilmesi ve güneş enerjisi gibi önemli konular üzerinde çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.