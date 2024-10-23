KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısını kınadı.

Tatar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde gerçekleşen, şehit ve yaralıların bulunduğu hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Tatar, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım." sözleriyle terörü lanetledi ve yaslı aileler ile Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.