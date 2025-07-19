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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Egemen Eşitliğimiz Olmadan Müzakerelere Geçilmeyecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'taki toplantıda egemen eşitliğin önemine vurgu yaparak müzakerelerin başlamasını şart koştu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 00:45
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Egemen Eşitliğimiz Olmadan Müzakerelere Geçilmeyecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Müzakere Uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda ABD'nin New York kentinde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, "Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden müzakere sürecine geçilmeyecek." diyerek, Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki kararlılığını vurguladı.

5+1 Formatındaki Toplantı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde gerçekleşen 5+1 formatındaki toplantıya katılan Tatar, dönüşünde Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, taraflar arasında ortak zemin oluşuncaya kadar işbirliği konularının değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıda 6 işbirliği başlığı üzerinde çalışmalar yapıldığını kaydeden Tatar, bunlardan 2'sinin üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. Bu başlıklar arasında "Enerji alanında işbirliği" ve "Sınırda açılacak yeni kapılar" yer alıyor.

Kıbrıslı Türklerin Mağduriyetine Dikkat Çekildi

Tatar, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı ambargo ve izolasyonlara da dikkat çekerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC’de mülk alanlara karşı yargı süreçlerini New York'taki toplantıda gündeme getirdi.

Guterres'in Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini anladığını ve bu doğrultuda yakınlık gösterdiğini ifade eden Tatar, bu nedenle Guterres’e teşekkür etti. Kıbrıs Türk tarafının her zaman diplomasiden yana olduğunu vurgulayan Tatar, toplantıda seslerini duyurduklarını belirtti.

Tatar, "Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden müzakere sürecine geçilmeyecek. Bu kökleşmiş bir siyasettir. Eşit uluslararası statümüzün teyidi olmadan müzakerelerin başlamayacağını defalarca anlattık." ifadesiyle son sözlerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Kıbrıs konusunda New...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Kıbrıs konusunda New York'ta yapılan 5+1 formatındaki toplantıya katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Kıbrıs konusunda New...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Kıbrıs konusunda New York'ta yapılan 5+1 formatındaki toplantıya katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

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