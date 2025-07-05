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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, EIT Zirvesi'nde Erdoğan ve Aliyev'e Teşekkür Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EİT 17. Zirvesi'nde Erdoğan ve Aliyev'e destekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 19:54
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, EIT Zirvesi'nde Erdoğan ve Aliyev'e Teşekkür Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde yaptığı konuşma sonrası Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen zirve sonrası KKTC’ye dönen Tatar, Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Tatar, KKTC'nin EİT'te gözlemci üye olduğuna ve bu toplantıda üst düzey temsil ile KKTC bayrağının salonda yer aldığını belirterek, "Bu durum KKTC’nin kabul edildiğini gösteriyor. Tanınma ile ilgili sıkıntılarımız olsa da, burada temsil edilmemiz, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık yolundaki kararlılığını gösteriyor" dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede KKTC'nin ekonomik ve siyasi ilişkilerde daha fazla işbirliği beklediğini güçlü bir şekilde dile getirdiğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanı'na gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

EİT 17. Zirvesi'nin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Tatar, Azerbaycan’da edindiği izlenimlerin KKTC’nin uluslararası algısını yükselttiğini belirtti. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve halkına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı da teşekkürlerini iletti.

Zirve sonrası Rum tarafının KKTC'nin üst düzey temsilinden rahatsız olduğunu kaydeden Tatar, 16-17 Temmuz’da New York’ta gerçekleşecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısına katılacaklarını ifade ederek, "İki devlet arasında işbirliği olup olmayacağına dair değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Hankendi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılımının ardından KKTC’ye döndü. Tatar, Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Hankendi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılımının ardından KKTC’ye döndü. Tatar, Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

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