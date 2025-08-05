KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ı Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN ile İş Birliğini Geliştiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Aktif Nacar ve beraberindeki yöneticileri kabul etti.

Görüşmede Savunma ve Teknoloji Vurgusu

Toplantı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Tatar, HAVELSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile olan önemine dikkat çekerek, savunma sanayisindeki kritik çalışmalarında başarılar diledi. Ersin Tatar, “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda, Mavi vatanın kalbi KKTC'nin bilişim adası olmaya emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Türkiye'nin Desteği ve HAVELSAN'ın Rolü

Tatar, KKTC’nin bilişim adası olma hedefinde Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'nin güvenliği için çalışmalara katılan ve KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılan HAVELSAN’ı kutluyorum.” dedi. Ayrıca, HAVELSAN’a KKTC’ye verdiği destek için teşekkür etti.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar’ın Açıklamaları

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Aktif Nacar, Türkiye’nin yanı sıra KKTC'de de projeler yürüttüklerini belirtti. Nacar, silahlı kuvvetler, kamu ve özel sektör için yüksek teknoloji tabanlı yazılım ürünleri sunmaya devam ettiklerini aktardı. KKTC'de kent güvenliği, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti alanındaki projeleri hakkında bilgiler verdi.

Karşılıklı Hediye Teatisi

Ziyaretin sonunda, Tatar ve Nacar arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Bu görüşme, KKTC ve HAVELSAN arasındaki iş birliğinin güçlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve beraberindeki şirket yöneticilerini kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve beraberindeki şirket yöneticilerini kabul etti.