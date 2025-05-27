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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. İki lider, iş birliği ve Türkiye'nin desteği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:15
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kabule, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve diğer yetkililer de katıldı. Tatar, KKTC'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Şimşek'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde ağırladı.

Türkiye'nin Güçlü Geleceği

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yakın bir gelecekte daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nın KKTC için önemli etkileri olacağını vurguladı.

Bazı ekonomik sıkıntılara rağmen, mücahit bir halk olduklarını dile getiren Tatar, Türkiye'nin desteğiyle kararlı adımlarla geleceğe yürüyeceklerini kaydetti. Bakan Şimşek'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

KKTC'nin Geleceğine Vurgu

Bakan Şimşek ise, Türkiye'nin her alanda KKTC'nin yanında olduğunu ve Kıbrıs konusunun Türkiye'de siyasetin üstünde bir önem taşıdığını ifade etti. KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin ada için yakışır bir kompleks olduğunu belirterek, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Şimşek, KKTC'nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelikten geçtiğinin altını çizerek, "Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), KKTC'de bulunan Hazine ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), KKTC'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i (solda) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), KKTC'de bulunan Hazine ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), KKTC'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i (solda) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

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