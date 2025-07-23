KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın 'Mavi Vatan' Söylemleri Kitaplaştı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın 'Mavi Vatan' Kitabı Tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yönetimi altında, 'Mavi Vatan' ve Doğu Akdeniz konularındaki düşünceleri, 'Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan' adlı bir kitapta toplandı. Kitabın tanıtım etkinliği, Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kitap İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, öğretim üyesi ve Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın özel danışmanı Gökhan Güler tarafından editörlüğü üstlenilerek hazırlandı.

Tatar: 'Mavi Vatan' Milli Siyasetin Temeli

Tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 'Mavi Vatan'ın yürütülen milli siyasetin en önemli bir parçası olduğunu belirtti. Tatar, 'Bu kitap benim için çok önemli ve değerlidir. Mavi Vatan'ın daha iyi anlaşılabilmesi için bu kitap, Türkiye’deki üniversitelere dağıtılmalıdır.' ifadelerini kullandı.

Tatar, federasyon temelli çözüm süreçlerinin tehlikelerine dikkat çekerek, KKTC'nin geleceği için iki devletli siyasetin anlatılması gerektiğine vurgu yaptı. 'Federasyon temelli müzakereler döneminin kapandığını ve bir daha geriye dönmeyeceğiz.' diyen Tatar, 'Ödenen bedeller, acılar ve şehitlerden sonra geri adım atmayız. Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyiz.' dedi.

Ayrıca, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan özden gelen hakların korunması gerektiğini ifade eden Tatar, 'Havada, denizde ve karadaki haklarımızdan vazgeçmeyiz.' diyerek sözlerini tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yöneticiliği döneminde "Mavi Vatan" ve Doğu Akdeniz ile ilgili söylemlerinden derlenen "Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan" kitabının tanıtımı yapıldı. Editörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı ve KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler'in yaptığı "Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan" kitabının tanıtımı gerçekleştirilerek Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yöneticiliği döneminde "Mavi Vatan" ve Doğu Akdeniz ile ilgili söylemlerinden derlenen "Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan" kitabının tanıtımı yapıldı. Editörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı ve KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler'in yaptığı "Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan" kitabının tanıtımı gerçekleştirilerek Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi.