KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta İki Devletli Çözümde Israrcıyız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakereleri sürecinde iki toplumlu federasyon konusunun sonuçsuz kaldığını ve Rum tarafının çözüm niyetinin olmadığını belirtti. Tatar, "Kıbrıs'ta olması gereken çözüm iki devletli bir yaklaşımdır," dedi.

BM Temsilcisi Colin Stewart ile Veda Görüşmesi

Tatar, görev süresi 9 Ağustos'ta sona erecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile bir araya geldi. Kabul, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü. Tatar, Colin Stewart'a teşekkür ederek, görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

İki Taraf Arasında İşbirliği

Kabul sonrası açıklamasında, iki tarafın işbirliğini önemsediklerini ifade eden Tatar, "Biz buradayız ve iki taraf arasındaki sınır kapılarını, kültürel mirasları ve çevre konularını görüşüyoruz. İki devletin işbirliğine büyük gayret gösteriyoruz," dedi.

BM Güvenlik Konseyi Kararları

Ayrıca Tatar, BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs’la ilgili kararlarının zamanının geçtiğini belirterek, mevcut durumun çok değiştiğini ve bölgenin dinamiklerinin yeniden şekillendiğini vurguladı.

Colin Stewart’ın Veda Açıklamaları

Colin Stewart, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği veda ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Tatar’ın yapıcı bir yaklaşım sergilediğini ve Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını önemsediğini ifade etti. 2021 yılında başlayan görev süresinin sona ereceğini hatırlatan Stewart, "Ersin Tatar ile yapıcı görüşmeler yaptık," diyerek teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi 9 Ağustos'ta sona erecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı veda ziyareti dolayısıyla kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi 9 Ağustos'ta sona erecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı veda ziyareti dolayısıyla kabul etti.