KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rum TARAFININ Terörize Hareketleri Artıyor'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkesinden mülk alanlara yönelik gerçekleştirdiği tutuklama eylemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, bu eylemleri ''terör faaliyeti'' olarak nitelendirerek, ''Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs şahsi temsilcisi olarak yeniden atadığı Maria Angela Holguin Cuellar'i, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İkili arasında Kıbrıs’taki meseleler masaya yatırıldı.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, GKRY'nin KKTC’de mülk alan kişilere yönelik tutuklama girişimlerini eleştirerek, bu rahatsızlıklarını BM Genel Sekreteri Guterres'e iletmek üzere Cuellar'a aktardıklarını bildirdi. Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile daha önceki görüşmelerde de mülk alanlara yönelik tutuklama eylemlerinin süreci olumsuz etkilediğini ifade etti.

Tatar, sözlerine şöyle devam etti: ''KKTC'de mal-mülk alanlara yönelik Rumların tutuklama süreci sona ermeden, hem BM gözetimindeki üçlü toplantıdan hem de diğer görüşme konularından bir sonuç almanın mümkün olmadığını'' vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı, Rumların KKTC’ye yönelik daha önce de turizm ve eğitim sektörlerini hedef alan saldırılarda bulunduğunu hatırlatarak, ülkesinde mülk alanlara karşı yürütülen tutuklama eylemlerinin ''terör faaliyeti'' olduğunu yineledi. Tatar, GKRY'nin zaten ambargo ve izolasyonlar altında olan KKTC'yi daha fazla sıkıştırmaya çalıştığını belirtti.

''Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor. Yapılan saldırılar, bize diz çökertmeyi amaçlayan bir hesap hatası'' diyen Tatar, bu durumu da BM'ye ilettiklerini ifade etti. Ayrıca, mal-mülk meselelerinin düzeltilmeden üçlü görüşmelerin kimseye fayda sağlamayacağını sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ise, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Tatar’ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinlediğini belirtti. Cuellar, mart ayında Cenevre’de tarafların mutabık kaldığı Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunu ele aldıklarını ve bu konularda temmuzda New York’taki bir sonraki görüşme için sonuç elde etmeleri gerektiğini kaydetti.

Cuellar ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirerek, 30 Mayıs'ta GKRY Lideri Hristodulidis ile tekrar bir araya geleceğini açıkladı. Kıbrıs konusunda elinden geleni yapmaya çalışacağını belirten Cuellar, somut sonuçlar için taraflar arasında bir köprü kuracağını da vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak yeniden atadığı Maria Angela Holguin Cuellar'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak yeniden atadığı Maria Angela Holguin Cuellar'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.