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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST'te Ziyaretçi Rekoru Kırıldığını Açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST'te 4 günde 200 bini aşkın ziyaretçiyle rekor kırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:48
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST'te Ziyaretçi Rekoru Kırıldığını Açıkladı

KKTC'de TEKNOFEST Heyecanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılarak AA standını ziyaret etti. Tatar, festivalde yaşanan ilgiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Rekor Ziyaretçi Sayısı

Tatar, "Son aldığım bilgiye göre, 4 günde 200 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla KKTC'de herhalde bir rekor kırılmıştır." sözleriyle bu organizasyonun başarısını vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın Rolü

Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası medya alanında da önemli katkılar sağladığını belirten Tatar, TEKNOFEST’in hem KKTC için hem de bölge için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), AA standını ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), AA standını ziyaret etti.

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