KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs'ın fethinin 454'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 67'nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 49'uncu yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle coşkuyla kutlandı.

Törenler, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından etkinlikler, Şehitler Anıtı'nda sürdü.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri erkan, polis yetkilileri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve dernek üyeleri ile birlikte bazı milletvekilleri ve dernek temsilcileri katıldı.

Şehitler Anıtı'ndaki tören, Tümgeneral Görgülü ile Celal Bayar'ın anıtlara çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.

Tümgeneral Görgülü, daha sonra Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı'ndaki özel deftere düşüncelerini yazdı.

Atatürk Anıtı'ndaki törende, Bakım Kurmay Yüzbaşı Nusret Demircan, günün anlamı ve önemi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de de benzer törenler düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs'ın fethinin 454'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 67'nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 49'uncu yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs'ın fethinin 454'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 67'nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 49'uncu yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.