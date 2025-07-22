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KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

KKTC'de asgari ücret, yapılan görüşmeler sonrası yüzde 17.79 artırılarak net 44 bin 546 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:02
KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Asgari Ücrette Gergin Pazarlık Sonuçlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücretle ilgili gergin bekleyiş sona erdi. Yıllardır iş hayatının temel taşlarından biri olan asgari ücrete ilişkin son gelişmeler 2025 yılının 2. zammı için gerçekleştirilen görüşmelerde şekillendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun uzun süren tartışmaların ardından yaptığı oylama ile asgari ücrete %17.79’luk bir zam yapıldı ve yeni net rakam 44 bin 546 TL olarak belirlendi.

Bakan Gardiyanoğlu'ndan Müjdeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işverenlerin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edilen yeni rakamların detaylarını açıkladı. Ücretlerin artışı, özellikle çalışanlar için büyük bir sevinç kaynağı olurken, işverenlerin maliyet artışları konusundaki endişeleri dikkat çekti.

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Yeni Asgari Ücret Detayları

Yapılan düzenlemeyle birlikte yeni ücret tarifesi şu şekilde belirlendi:

  • Brüt Ücret: 51 bin 202 TL
  • Net Ücret: 44 bin 546 TL
  • Haftalık Ücret: 11 bin 815,84 TL
  • Günlük Ücret: 2 bin 363,16 TL
  • Saatlik Ücret: 295,39 TL

Asgari ücretin belirlenmesi süreci, hem çalışanlar hem de işverenler için büyük önem taşıyor. Yeni ücretin uygulamaya konulması ile birlikte iş dünyasındaki dengelerin nasıl etkileneceği gözler önünde olacak.

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